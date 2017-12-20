Українські транспортні компанії збільшили обсяги перевезень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. За 11 місяців поточного року обсяги вантажних перевезень в Україні зросли. Також відмічається зростання пасажиропотоку. Про це свідчать данні Державної служби статистики України, передає УНН.
“Зокрема, у січні — листопаді 2017 року вантажооборот підприємств транспорту становив 313,1 млрд тоннокілометрів, що на 6,1% більше порівняно із відповідним періодом минулого року”, — йдеться у повідомленні.
Обсяг перевезених вантажів за 11 місяців 2017 року зріс до 579,7 млн тонн. В середньому зростання склало 2%, але в розрізі видів транспорту найбільше зросло перевезення вантажів автомобільним (5,4%), трубопровідним (9,4%) та авіаційним транспортом (9,8%).
Авіаперевезення зайняли передові позиції і в пасажирських перевезеннях. Загальний ріст пасажирських перевезень в Україні за 11 місяців поточного року в середньому становив 0,4%, натомість саме авіасегмент продемонстрував зростання на 29,7%. В абсолютних цифрах пасажиропотік в авіагалузі за 11 місяців зріс до 9,8 млн пасажирів.
Нагадаємо, новий національний лоукост-авіаперевізник SkyUp розпочне роботу у квітні 2018 року.