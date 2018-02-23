Украинские противотанковые комплексы "Корсар" и "Стугна" мощнее чем "Джавелин" - Генштаб

"То, что касается повышения нашей способности в противотанковой обороне, то еще есть такой вариант, как поставки по линии материально-технической помощи современных противотанковых комплексов "Джавелин". Это тоже, во-первых, поднимет психологическую устойчивость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит наши подразделения такими новейшими средствами, которыми являются "Джавелин". Хотя наши комплексы - и "Корсар", и "Стугна" - немного отличаются в принципах применения, в принципах наведения, но они достаточно мощные и имеют большую дальность поражения и большие мощности. Но они не исключают друг друга, они могут только друг друга дополнять", - заявил Муженко.

Он добавил, что уже к концу 2018 года отечественные ПТРК пополнят арсеналы ВСУ.

"Внесены соответствующие изменения в организационно-штатную структуру наших подразделений. И мы предполагаем, что с выполнением государственного заказа уже в 2018 году мы существенно повысим наши возможности именно в вопросах противотанковой обороны", - резюмировал Муженко.

Напомним, экс-командующий вооруженными силами США в Европе, стратег Центра Европейского политического анализа Бен Ходжес заявил, что предоставление Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" усилит позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.