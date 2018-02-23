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Українські протитанкові комплекси “Корсар” і “Стугна” потужніші за “Джавелін” - Генштаб

Українські протитанкові комплекси “Корсар” і “Стугна” потужніші за “Джавелін” - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Українські протитанкові комплекси “Корсар” і “Стугна” відрізняються у принципах застосування ніж “Джавелін”, але вони достатньо потужні і мають більшу дальність ураження і більші потужності. Про це під час інтерв’ю виданню "Радіо Свобода" заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає УНН.

“Те, що стосується підвищення нашої спроможності у протитанковій обороні, то ще є такий варіант, як постачання по лінії матеріально-технічної допомоги сучасних протитанкових комплексів „Джавелін“. Це теж, по-перше, підніме психологічну стійкість особового складу, а по-друге, достатньо серйозно оснастить наші підрозділи такими новітніми засобами, якими є „Джавеліни“. Хоча наші комплекси — і „Корсар“, і „Стугна“ — трішки відрізняються у принципах застосування, у принципах наведення, але вони достатньо потужні і мають більшу дальність ураження і більші потужності. Але вони не виключають один одного, вони можуть тільки одне одного доповнювати”, — заявив Муженко.

Він додав, що вже до кінця 2018 року вітчизняні ПТРК поповнять арсенали ВСУ.

“Внесені відповідні зміни в організаційно-штатну структуру наших підрозділів. І ми передбачаємо, що з виконанням державного замовлення вже 2018 року ми суттєво підвищимо наші спроможності саме в питаннях протитанкової оборони”, — резюмував Муженко.

Нагадаємо, екс-командувач збройними силами США в Європі, стратег Центру Європейського політичного аналізу Бен Годжес заявив, що надання Україні переносних протитанкових ракетних комплексів “Джавелін” посилить позиції Києва на переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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