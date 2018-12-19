Украинские порты переместили 373 тыс. тонн груза за 2018 год

"+737 тыс. тонн - объем перевалки грузов украинскими портами за 11 месяцев 2018", - говорится в сообщении.



38% - это доля аграрной продукции - 461 млн тонн;



21% - доля руды - 252 млн тонн;



12% - доля металлопродукции - 14,6 млн тонн;



8% - доля контейнеров - 9,8 млн тонн;



6% - доля угля - 7,6 млн тонн.



В Министерстве также добавили, что в девяти из тринадцати портов продолжаются дноуглубительные работы.

Напомним, администрация морских портов Украины и "Белтопенерго" договорились о возобновлении речного судоходства между Украиной и Республикой Беларусь.