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Украинские порты переместили 373 тыс. тонн груза за 2018 год

Киев • УНН

 • 9169 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. За 11 месяцев 2018 украинские порты переместили 737 тыс. тонн грузов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.

Украинские порты переместили 373 тыс. тонн груза за 2018 год

"+737 тыс. тонн - объем перевалки грузов украинскими портами за 11 месяцев 2018", - говорится в сообщении.

  • 38% - это доля аграрной продукции - 461 млн тонн;
  • 21% - доля руды - 252 млн тонн;
  • 12% - доля металлопродукции - 14,6 млн тонн;
  • 8% - доля контейнеров - 9,8 млн тонн;
  • 6% - доля угля - 7,6 млн тонн.

В Министерстве также добавили, что в девяти из тринадцати портов продолжаются дноуглубительные работы.

Напомним, администрация морских портов Украины и "Белтопенерго" договорились о возобновлении речного судоходства между Украиной и Республикой Беларусь.

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