Украинские порты переместили 373 тыс. тонн груза за 2018 год
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. За 11 месяцев 2018 украинские порты переместили 737 тыс. тонн грузов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.
"+737 тыс. тонн - объем перевалки грузов украинскими портами за 11 месяцев 2018", - говорится в сообщении.
-
- 38% - это доля аграрной продукции - 461 млн тонн;
-
- 21% - доля руды - 252 млн тонн;
-
- 12% - доля металлопродукции - 14,6 млн тонн;
-
- 8% - доля контейнеров - 9,8 млн тонн;
-
- 6% - доля угля - 7,6 млн тонн.
-
В Министерстве также добавили, что в девяти из тринадцати портов продолжаются дноуглубительные работы.
Напомним, администрация морских портов Украины и "Белтопенерго" договорились о возобновлении речного судоходства между Украиной и Республикой Беларусь.