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Українські порти перемістили 373 тис. тонн вантажів за 2018 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. За 11 місяців 2018 року українські порти перемістили 737 тисяч тонн вантажів. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, передає УНН.

Українські порти перемістили 373 тис. тонн вантажів за 2018 рік

"+737 тис. тонн - обсяг перевалки вантажів українськими портами за 11 місяців 2018 року", - йдеться у повідомленні.

  • 38% - це частка аграрної продукції – 46,1 млн тонн;
  • 21% - частка руди – 25,2 млн тонн;
  • 12% - частка металопродукції – 14,6 млн тонн;
  • 8% - частка контейнерів – 9,8 млн тонн;
  • 6% - частка вугілля – 7,6 млн тонн.

В Міністерстві також додали, що у девяти з тринадцяти портів тривають днопоглиблювальні роботи.

Нагадаємо, адміністрація морських портів України та "Белтопенерго" домовилися про відновлення річкового судноплавства між Україною та Республікою Білорусь.

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