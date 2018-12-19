Українські порти перемістили 373 тис. тонн вантажів за 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За 11 місяців 2018 року українські порти перемістили 737 тисяч тонн вантажів. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, передає УНН.
"+737 тис. тонн - обсяг перевалки вантажів українськими портами за 11 місяців 2018 року", - йдеться у повідомленні.
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- 38% - це частка аграрної продукції – 46,1 млн тонн;
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- 21% - частка руди – 25,2 млн тонн;
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- 12% - частка металопродукції – 14,6 млн тонн;
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- 8% - частка контейнерів – 9,8 млн тонн;
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- 6% - частка вугілля – 7,6 млн тонн.
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В Міністерстві також додали, що у девяти з тринадцяти портів тривають днопоглиблювальні роботи.
Нагадаємо, адміністрація морських портів України та "Белтопенерго" домовилися про відновлення річкового судноплавства між Україною та Республікою Білорусь.