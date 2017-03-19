Украинский парафехтовальники завоевали восемь медалей на Кубке мира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В итальянской Пизе завершился второй соревновательный день этапа Кубка мира по паралимпийскому фехтованию, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.
В активе 11 украинских гардемаринов на колясках 2 золотые и 1 бронзовая медали.
Сейчас у национальной паралимпийской сборной команды по фехтованию на колясках после двух соревновательных дней - 2 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых наград.
Заметим, что сегодня состоится заключительный третий соревновательный день данного этапа Кубка мира.
Добавим также, кроме представителей Украины на этапе Кубка мира выступают паралимпийцы с еще 19 стран мира.
Напомним, 28 января сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые медали этапа Кубка мира в немецком Хайденхайме.