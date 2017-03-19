Українські парафехтувальники завоювали вісім медалей на Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В італійській Пізі завершився другий змагальний день етапу Кубку світу з паралімпійського фехтування, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.
У доробку 11 українських гардемаринів на візках 2 золоті та 1 бронзова медалі.
Наразі в національної паралімпійської збірної команди з фехтування на візках після двох змагальних днів — 2 золоті, 1 срібна та 5 бронзових нагород.
Зауважимо, що сьогодні відбудеться заключний третій змагальний день даного етапу Кубку світу.
Додамо також, окрім представників України на етапі Кубку світу виступають паралімпійці з ще 19 країн світу.
Нагадаємо, 28 січня збірна України з фехтування на шпагах виборола бронзові медалі етапу Кубка світу в німецькому Хайденхаймі.