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Українські парафехтувальники завоювали вісім медалей на Кубку світу

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В італійській Пізі завершився другий змагальний день етапу Кубку світу з паралімпійського фехтування, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.

У доробку 11 українських гардемаринів на візках 2 золоті та 1 бронзова медалі.

Наразі в національної паралімпійської збірної команди з фехтування на візках після двох змагальних днів — 2 золоті, 1 срібна та 5 бронзових нагород.

Зауважимо, що сьогодні відбудеться заключний третій змагальний день даного етапу Кубку світу.

Додамо також, окрім представників України на етапі Кубку світу виступають паралімпійці з ще 19 країн світу.

Нагадаємо, 28 січня збірна України з фехтування на шпагах виборола бронзові медалі етапу Кубка світу в німецькому Хайденхаймі.

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