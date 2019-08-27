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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126388 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136642 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125648 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127753 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129959 просмотра

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Украинские фермеры устроили пикет против монополии на удобрения: "привели" под Кабмин Фирташа и Кубива

Украинские фермеры устроили пикет против монополии на удобрения: "привели" под Кабмин Фирташа и Кубива

Киев  •  УНН

 • 9972 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. 27 августа в Киеве несколько десятков фермеров вышли на митинг против монополизации рынка минеральных удобрений в Украине. Протестующие "привели" под здание Кабинета министров монополиста Дмитрия Фирташа и первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, передает УНН.

Фермеры устроили театрализованные "проводы" Кубива на пенсию и призвали Кабмин не идти на поводу олигарха и не запрещать импорт минеральных удобрений в Украине.

Неделей ранее под руководством Степана Кубива состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором было решено провести специальное расследование импорта в Украину минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий. Как антидемпинговая мера - правительство может запретить импорт удобрений, тем самым "легализовать" монопольное положение предприятий олигарха Дмитрия Фирташа. Фермеры опасаются, что такое решение могут "провести" накануне отставки правительства.

Как рассказал председатель общественного объединения аграриев и фермеров "Агро-продовольственная Рада" Иван Слободяник, из-за монополии заводов Фирташа цены на удобрения в Украине выше, чем в Литве на 30%. Украинские производители экспортируют удобрения на четверть дешевле, чем продают на внутреннем рынке.

"В последнее время к нам стали заходить качественные и дешевые белорусские, турецкие, грузинские, литовские удобрения. Но комиссия может закрыть импорт. Это приведет к тому, что аграрии не смогут нормально подготовиться к зиме и посевная окажется под угрозой срыва, поскольку сумма расходов на удобрения будет совсем другая", - сказал Слободяник.

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