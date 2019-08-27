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Українські фермери влаштували пікет проти монополії на добрива: "привели" під Кабмін Фірташа і Кубіва

Українські фермери влаштували пікет проти монополії на добрива: "привели" під Кабмін Фірташа і Кубіва

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. 27 серпня в Києві кілька десятків фермерів вийшли на мітинг проти монополізації ринку мінеральних добрив в Україні. Протестувальники "привели" під будівлю Кабінету міністрів монополіста Дмитра Фірташа і першого-віцепрем'єра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, передає УНН.

Фермери влаштували театралізовані "проводи" Кубіва на пенсію і закликали Кабмін не йти на поводу олігарха і не забороняти імпорт мінеральних добрив в Україні.

Тижнем раніше під керівництвом Степана Кубіва відбулося засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, на якому було вирішено провести спеціальне розслідування імпорту в Україну мінеральних добрив, що містять азот, фосфор і калій. Як антидемпінговий захід - уряд може заборонити імпорт добрив, тим самим "легалізувати" монопольне становище підприємств олігарха Дмитра Фірташа. Фермери побоюються, що таке рішення можуть "провести" напередодні відставки уряду.

Як розповів голова громадського об'єднання аграріїв і фермерів "Агро-продовольча Рада" Іван Слободяник, через монополію заводів Фірташа ціни на добрива в Україні вище, ніж в Литві на 30%. Українські виробники експортують добрива на чверть дешевше, ніж продають на внутрішньому ринку.

"Останнім часом до нас почали заходити якісні і дешевші білоруські, турецькі, грузинські, литовські добрива. Але комісія може закрити імпорт. Це призведе до того, що аграрії не зможуть нормально підготуватися до зими і посівна виявиться під загрозою зриву, бо сума витрат на добрива буде зовсім інша", - сказав Слободяник.

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