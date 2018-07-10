Украинские арбитры получили право судить международные футбольные турниры
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Вскоре группа представителей украинского судейского корпуса примет участие в крупных футбольных событиях. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Отмечается, что сразу двое украинских рефери смогут работать на матчах чемпионата мира среди девушек до 20 лет.
"Ответный матч будет проходить во Франции с 29 июля по 25 августа. На турнир приглашены арбитр Екатерина Монзуль и ассистент арбитра Марина Стрелецкая", - уточнили в ФФУ.
Наряду с этим, УЕФА пригласил на предсезонную подготовку украинских арбитров Евгения Арановського и Сергея Бойко. Соответствующая подготовка будет проходить в швейцарском Ньоне с 1-го по 3 августа, отметили в ФФУ.
"На матчах Евролиги по пляжному футболу, которые пройдут в белорусском Минске с 3 по 5 августа, будет работать украинский рефери Иван Стукало", - добавили в Федерации.
Также, с 6-го по 8 августа в румынском Бухаресте пройдут курсы УЕФА для футзальных арбитров. Приглашение принять участие в форуме получили Евгений Гордиенко и Денис Куцый, рассказали в Федерации.
"Наконец, с 20-го по 29 августа в португальской Коимбре будут проходить Европейские студенческие игры, где будет работать украинский ассистент арбитра Максим Чос", - резюмировали в ФФУ.
Напомним, ФФУ компенсирует хорватскому футболисту Вукоевичу штраф (от ФИФА) за его приветствие в адрес Украины после поражения российской футбольной сборной на ЧМ-2018.