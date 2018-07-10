Українські арбітри отримали право судити міжнародні футбольні турніри
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Невдовзі група представників українського суддівського корпусу візьме участь у великих футбольних подіях. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Зазначається, що одразу двоє українських рефері матимуть змогу працювати на матчах чемпіонату світу серед дівчат віком до 20-ти років.
"Відповідний матч проходитиме у Франції з 29 липня по 25 серпня. На турнір запрошено арбітра Катерину Монзуль та асистента арбітра Марину Стрілецьку", - уточнили в ФФУ.
Поряд з цим, УЄФА запросив на передсезонну підготовку українських арбітрів Євгена Арановського та Сергія Бойка. Відповідна підготовка відбуватиметься у швейцарському Ньйоні з 1-го по 3 серпня, зазначили у ФФУ.
"На матчах Євроліги з пляжного футболу, що проходитимуть у білоруському Мінську з 3-го по 5 серпня, працюватиме український рефері Іван Стукало", - додали у Федерації.
Також, із 6-го по 8 серпня в румунському Бухаресті пройдуть курси УЄФА для футзальних арбітрів. Запрошення взяти участь у форумі отримали Євген Гордієнко та Денис Куций, розповіли у Федерації.
"Нарешті, із 20-го по 29 серпня у португальській Коїмбрі відбуватимуться Європейські студентські ігри, де працюватиме український асистент арбітра Максим Чос", - резюмували в ФФУ.
Нагадаємо, ФФУ компенсує хорватському футболісту Вукоєвичу штраф (від ФІФА) через його вітання на адресу України після поразки російської футбольної збірної на ЧМ-2018.