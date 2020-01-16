Украинские АЭС уменьшили суточную генерацию электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 252,94 млн кВт-ч электроэнергии, что несколько меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"15 января атомными станциями выработано 252,94 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в НАЭК.
Также указано, что 16 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 28-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 25-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 11-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 418-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 060 МВт, РАЭС - 2410 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 14 января АЭС выработано 253,14 млн кВт-ч электроэнергии.