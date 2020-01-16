Украинские АЭС уменьшили суточную генерацию электроэнергии

"15 января атомными станциями выработано 252,94 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в НАЭК.

Также указано, что 16 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 28-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 25-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 11-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 418-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 060 МВт, РАЭС - 2410 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 14 января АЭС выработано 253,14 млн кВт-ч электроэнергии.