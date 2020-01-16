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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 3600 перегляди

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Українські АЕС зменшили добову генерацію електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 252,94 млн кВт-г електроенергії, що дещо менше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Українські АЕС зменшили добову генерацію електроенергії

"15 січня атомними станціями вироблено 252,94 млн кВт-г електроенергії", - вказали у НАЕК.

Також вказано, що 16 січня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 28-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 25-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 11-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 418-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 060 МВт, РАЕС – 2 410 МВт, ЮУАЕС – 3 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 14 січня АЕС вироблено 253,14 млн кВт-г електроенергії.

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