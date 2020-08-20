Украинское Дунайское пароходство в этом году планирует получить почти 1 млрд грн выручки

"Делать прогнозы - дело неблагодарное, особенно в условиях глобального экономического кризиса. Однако мы оптимистично смотрим в будущее и по результатам текущего года запланировано получить 973 млн грн выручки, 45,9 млрд грн прибыли от операционной деятельности и 74,8 млрд грн выплат в пользу государства ", - сказал Алексей Хомяков.

По его мнению, уже есть основания говорить, что компания уверенно идет по пути выполнения этого амбициозного плана. По результатам I полугодия 2020 года они выполнили все поставленные задачи, но и по ряду показателей достигли новых рекордных показателей, в частности, в части чистой прибыли (34,6 млн грн), еще более укрепив позиции пароходства.

"Этим мы заложили прочный фундамент для дальнейшего развития предприятия. Конечно, впереди еще много испытаний, поскольку много долгов предыдущих лет необходимо будет реструктуризировать и улучшить показатели ликвидности с целью постепенного привлечения стратегических партнеров и начала работы с институциональными кредиторами", - добавил Хомяков.

Также руководитель УДП отметил, что есть стремление повысить уровень заработной платы, сделать его на уровне европейских компаний-конкурентов и выше, а также создать условия, в которых запись о работе в УДП был бы самой большой ценностью, поскольку бы работала сила бренда УДП.

Ранее УНН сообщал, что прибыль Украинского Дунайского пароходства в первом полугодии 2020 года (34,6 млн грн) в 70 раз больше, чем в 2018 году. Секрет успеха - смена менеджмента на госпредприятии.

В конце 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил руководителя УДП Дмитрия Чалого (2017-2019 годы) и назначил на эту должность Алексея Хомякова. Задача перед последним стояла не только вывести госкомпанию на прибыль, но и содействовать в расследовании деятельности предыдущего руководства, которое, по словам Криклия, умышленно доводило компанию до банкротства, чтобы купить "с молотка". Аудит УДП обнаружил много схем, в частности похищения 32 барж, стоимостью 5 млн долларов.