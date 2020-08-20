Українське Дунайське пароплавство цього року планує отримати майже 1 млрд грн виручки

"Робити прогнози — справа невдячна, особливо в умовах глобальної економічної кризи. Проте ми оптимістично дивимося у майбутнє та за результатами поточного року заплановано отримати 973 млн грн виручки, 45,9 млн грн прибутку від операційної діяльності та 74,8 млн грн виплат на користь держави", - сказав Олексій Хомяков.

На його думку, вже є підстави говорити, що компанія впевнено йде по шляху виконання цього амбітного плану. За результатами І півріччя 2020 року вони виконали всі поставлені завдання, але й за низкою показників досягли нових рекордних показників, зокрема, в частині чистого прибутку (34,6 млн грн), ще більш зміцнивши позиції пароплавства.

"Цим ми заклали міцний фундамент для подальшого розвитку підприємства. Звичайно, попереду ще багато випробувань, оскільки багато боргів попередніх років необхідно буде реструктуризувати та покращити показники ліквідності з метою поступового залучення стратегічних партнерів та початку роботи з інституційними кредиторами", - додав Хомяков.

Також керівник УДП зазначив, що є прагнення підвищити рівень заробітної платні, зробити його на рівні європейських компаній-конкурентів й вище, а також створити умови, у яких запис про роботу в УДП був би найбільшою цінністю, оскільки б працювала сила бренду УДП.

Раніше УНН повідомляв, що прибуток Українського Дунайського пароплавства у першому півріччі 2020 року (34,6 млн грн) у 70 разів більше, ніж 2018 року. Секрет успіху — зміна менеджменту на держпідприємстві.

У кінці 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій звільнив очільника УДП Дмитра Чалого (2017-2019 роки) та призначив на цю посаду Олексія Хомякова. Завдання перед останнім стояло не тільки вивести держкомпанію на прибуток, але і сприяти в розслідуванні діяльності попереднього керівництва, яке, за словами Криклія, навмисне доводило компанію до банкрутства, щоб купити “з молотка”. Аудит УДП виявив багато схем, зокрема викрадення 32 барж, вартістю 5 млн доларів.