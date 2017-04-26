Украинская сторона готова к провокациям боевиков на майские праздники - Минобороны

“Мы всегда готовы к любому развитию событий, а на праздники, как всегда, это уже традиционно, боевики создают провокации, поэтому для нас не будет какой-то неожиданностью, если такое произойдет. Мы всех предупреждаем, и местных жителей, увеличиваем бдительность наших подразделений, несущих службу на передовых позициях для того, чтобы вовремя среагировать и не поддаться на провокации. То есть, мы их ожидаем и готовы к ним”, — сказал А.Лысенко.

Напомним, по данным “Информационного сопротивления”, боевики планируют провокации 9 мая на подконтрольной Украины территории.