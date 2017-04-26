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Українська сторона готова до провокацій бойовиків на травневі свята - Міноборони

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Українська сторона готова до провокацій, які “традиційно” проводять бойовики на свята. Про це кореспонденту УНН повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

“Ми завжди готові до будь-якого розвитку подій, а на свята, як завжди, це вже традиційно, бойовики створюють провокації, тож для нас не буде якоюсь несподіванкою, якщо таке відбудеться. Ми всіх попереджаємо, і місцевих мешканців, збільшуємо пильність наших підрозділів, які несуть службу на передових позиціях для того, щоб вчасно зреагувати і не піддатися на провокації. Тобто, ми їх очікуємо і готові до них”, — сказав А.Лисенко.

Нагадаємо, за даними "Інформаційного спротиву", бойовики планують провокації 9 травня на підконтрольній Україні території.

Українські Національні Новини

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