Українська сторона готова до провокацій бойовиків на травневі свята - Міноборони

“Ми завжди готові до будь-якого розвитку подій, а на свята, як завжди, це вже традиційно, бойовики створюють провокації, тож для нас не буде якоюсь несподіванкою, якщо таке відбудеться. Ми всіх попереджаємо, і місцевих мешканців, збільшуємо пильність наших підрозділів, які несуть службу на передових позиціях для того, щоб вчасно зреагувати і не піддатися на провокації. Тобто, ми їх очікуємо і готові до них”, — сказав А.Лисенко.

Нагадаємо, за даними "Інформаційного спротиву", бойовики планують провокації 9 травня на підконтрольній Україні території.