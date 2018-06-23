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Украинская метательница победила на турнире в Греции

Украинская метательница победила на турнире в Греции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Украинка Ирина Климец стала победительницей международного турнира по метаниям, который состоялся в Греции, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

В секторе для метания молота Климец в лучшей из попыток, третей, показала результат 70,64 м, который и обеспечил ей победу. Другая уроженка Украины Ирина Новожилова заняла четвертое место (63,88 м).

Отметим и выступление Анны Рыжиковой, которая приняла участие в легкоатлетическом турнире в польском городе Голенюв. Украинка выступала на дистанции 400 метров. Круг на стадионе Рыжикова пробежала за 52,56 с, став пятой в своем забеге и шестой по результатам двух.

Как сообщал УНН, украинский метатель Кохан выигрывал соревнования в Германии.

Украинские Национальные Новости

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