Українська метальниця тріумфувала на турнірі в Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Українка Ірина Климець стала переможницею міжнародного турніру з метань, який відбувся у Греції, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
У секторі для метання молота Климець у найкращій зі спроб, третій, показала результат 70,64 м, який і забезпечив їй перемогу. Інша уродженка України Ірина Новожилова посіла четверте місце (63,88 м).
Відзначимо й виступ Анни Рижикової, яка взяла участь у легкоатлетичному турнірі у польському місті Голенюв. Українка виступала на дистанції 400 метрів. Коло стадіоном Рижикова пробігла за 52,56 с, ставши п’ятою у своєму забігу і шостою за результатами двох.
Як повідомляв УНН, український метальник Кохан вигравав змагання у Німеччині.