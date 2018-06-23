Українська метальниця тріумфувала на турнірі в Греції

У секторі для метання молота Климець у найкращій зі спроб, третій, показала результат 70,64 м, який і забезпечив їй перемогу. Інша уродженка України Ірина Новожилова посіла четверте місце (63,88 м).

Відзначимо й виступ Анни Рижикової, яка взяла участь у легкоатлетичному турнірі у польському місті Голенюв. Українка виступала на дистанції 400 метрів. Коло стадіоном Рижикова пробігла за 52,56 с, ставши п’ятою у своєму забігу і шостою за результатами двох.

Як повідомляв УНН, український метальник Кохан вигравав змагання у Німеччині.