Українська метальниця тріумфувала на турнірі в Греції

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Українка Ірина Климець стала переможницею міжнародного турніру з метань, який відбувся у Греції, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.

У секторі для метання молота Климець у найкращій зі спроб, третій, показала результат 70,64 м, який і забезпечив їй перемогу. Інша уродженка України Ірина Новожилова посіла четверте місце (63,88 м).

Відзначимо й виступ Анни Рижикової, яка взяла участь у легкоатлетичному турнірі у польському місті Голенюв. Українка виступала на дистанції 400 метрів. Коло стадіоном Рижикова пробігла за 52,56 с, ставши п’ятою у своєму забігу і шостою за результатами двох.

Як повідомляв УНН, український метальник Кохан вигравав змагання у Німеччині

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