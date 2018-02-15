Украинская фристайлистка не вышла в финал на Олимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Пхенчхане определился окончательный состав финалисток во фристайле в дисциплине воздушная акробатика, сообщает УНН со ссылкой на сайт сайт соревнований.
Во второй квалификационной попытке украинка Ольга Полюк получила от судей только 55,5 баллов из-за падения, поэтому лучше оценка осталась после выступления в первой квалификации - 82,21. Украинка второй раз заняла 10-ю строчку (аналогичное место после первой попытки) и выбыла из борьбы за награды.
Отметим, что изначально в финал напрямую отобрались лучшие 6 спортсменок после первого заезда и шесть лучших после второго.
Добавим также, в финальном противостоянии (пройдет 16 февраля) за медали будут бороться три китаянки, три олимпийских атлета из России и по две участницы Австралии, Беларуси и США.
Как сообщал УНН, украинка О.Полюк вошла в топ-10 первой квалификации во фристайле.