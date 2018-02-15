Українська фрістайлістка не вийшла до фіналу на Олімпіаді-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Пхьончхані визначився остаточний склад фіналісток у фрістайлі в дисципліні повітряна акробатика, повідомляє УНН з посиланням на сайт сайт змагань.
У другій кваліфікаційній спробі українка Ольга Полюк отримала від суддів лише 55,5 балів через падіння, тому краща оцінка залишилась після виступу у першій спробі – 82,21. Українка вдруге посіла 10-й рядок (аналогічне місце після першої спроби) і вибула з боротьби за нагороди.
Відзначимо, що спочатку до фіналу напряму відібралися кращі 6 спортсменок після першого заїзду і шість кращих після другого.
Додамо також, у фінальному протистоянні (пройде 16 лютого) за медалі змагатимуться три китаянки, три олімпійських атлети з Росії та по дві учасниці від Австралії, Білорусі і США.
Як повідомляв УНН, українка О.Полюк увійшла до топ-10 першої кваліфікації у фрістайлі.