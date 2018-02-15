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Українська фрістайлістка не вийшла до фіналу на Олімпіаді-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Пхьончхані визначився остаточний склад фіналісток у фрістайлі в дисципліні повітряна акробатика, повідомляє УНН з посиланням на сайт сайт змагань.

У другій кваліфікаційній спробі українка Ольга Полюк отримала від суддів лише 55,5 балів через падіння, тому краща оцінка залишилась після виступу у першій спробі – 82,21. Українка вдруге посіла 10-й рядок (аналогічне місце після першої спроби) і вибула з боротьби за нагороди.

Відзначимо, що спочатку до фіналу напряму відібралися кращі 6 спортсменок після першого заїзду і шість кращих після другого.

Додамо також, у фінальному протистоянні (пройде 16 лютого) за медалі змагатимуться три китаянки, три  олімпійських атлети з Росії та по дві учасниці від Австралії, Білорусі і США.

Як повідомляв УНН, українка О.Полюк увійшла до топ-10 першої кваліфікації у фрістайлі.

Українські Національні Новини

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