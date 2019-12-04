Украинская энергосистема до сих пор работает без двух атомных блоков

"3 декабря атомными станциями выработано 275,15 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 7,42 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 4 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 70-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 375-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 545 МВт, РАЭС - 2860 МВт, ЮУАЭС - 3020 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 2 декабря атомными станциями выработано 273,03 млн кВт-ч электроэнергии.