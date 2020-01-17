Украинская энергосистема до сих пор работает без четырех атомных блоков

"16 января атомными станциями выработано 252,85 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Также отмечается, что 17 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 29-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 26-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 419-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 055 МВт, РАЭС - 2420 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 15 января атомными станциями выработано 252,94 млн кВт-ч электроэнергии.