Украинская энергосистема до сих пор работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 252,85 млн кВт-ч электроэнергии, что несколько меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"16 января атомными станциями выработано 252,85 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.
Также отмечается, что 17 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 29-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 26-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 419-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 055 МВт, РАЭС - 2420 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 15 января атомными станциями выработано 252,94 млн кВт-ч электроэнергии.