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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 70011 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113015 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104827 просмотра

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6 марта, 14:10 • 111655 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украинская делегация отказывается участвовать в осенней части сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказывается участвовать в осенней части сессии ПАСЕ

Киев  •  УНН

 • 11613 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Делегация Верховной Рады Украины заявила, что не будет принимать участие в осенней части сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, таким образом реагируя на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюции. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ВР, передает УНН.

"Делегация ВР в ПАСЕ подтверждает неприемлемость решений, что ослабили Парламентскую Ассамблею в части контроля за выполнением государствами-членами своих обязанностей и обязательств и позволили восстановить полноценное участие в работе ПАСЕ делегации РФ без выполнения ею одной из ключевых требований резолюций/рекомендаций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины и системные нарушения РФ прав человека, на собственной, так и на оккупированной территории", - говорится в тексте заявления.

Украинская делегация заявляет об отказе передавать полномочия новой украинской делегации на утверждения во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года.

"Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - говорится в тексте заявления.

Как сообщал УНН, часть членов украинской делегации планирует посетить ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В РФ отреагировали на отказ украинской делегации ехать в ПАСЕ: назло маме уши отморожу.

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