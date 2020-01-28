Украинская делегация в ПАСЕ обсудила с Германией и Францией российскую агрессию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы встречалась с делегациями Франции и Германии, на которых обсудили российскую агрессию против Украины. Об этом написала в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько. Сообщает УНН.
"Вчера украинская делегация плодотворные встречи с коллегами из Германии и Франции. Германия и Франция являются важными партнерами Украины в нашей целью достичь мир в Украине. Мы обменялись мнениями о деятельности ПАСЕ и обсудили ситуацию в Украине в контексте российской агрессии против нашей страны", - говорится в сообщении.
Напомним, в ПАСЕ в среду, 29 января, рассмотрят вопрос полномочий российской делегации.