Украинская мужская команда заняла четвертое место на этапе Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская мужская команда по биатлону заняла четвертое место в эстафетной гонке шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
"Украинская мужская команда по биатлону в составе: Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Подручный, заняла высокое 4-е место в эстафетной гонке шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце", - говорится в сообщении.
При этом украинка Юлия Джима попала в главную 10-ку по результатам гонки с массовым стартом шестого этапа Кубка мира по биатлону.
Напомним, украинец С.Семенов завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по биатлону.