Українська чоловіча команда посіла четверте місце на етапі Кубка світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Українська чоловіча команда з біатлону посіла четверте місце в естафетній гонці шостого етапу Кубку світу в італійському Антхольці, передає УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
"Українська чоловіча команда з біатлону у складі: Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Дмитро Підручний, посіла високе 4-те місце в естафетній гонці шостого етапу Кубку світу в італійському Антхольці", - йдеться у повідомленні.
При цьому українка Юлія Джима потрапила до чільної 10-ки за результатами гонки з масовим стартом шостого етапу Кубку світу з біатлону.
Нагадаємо, українець С.Семенов виборов "бронзу" на етапі Кубка світу з біатлону.