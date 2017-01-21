Українська чоловіча команда посіла четверте місце на етапі Кубка світу з біатлону

"Українська чоловіча команда з біатлону у складі: Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Дмитро Підручний, посіла високе 4-те місце в естафетній гонці шостого етапу Кубку світу в італійському Антхольці", - йдеться у повідомленні.

При цьому українка Юлія Джима потрапила до чільної 10-ки за результатами гонки з масовим стартом шостого етапу Кубку світу з біатлону.

Нагадаємо, українець С.Семенов виборов "бронзу" на етапі Кубка світу з біатлону.