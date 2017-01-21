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Українська чоловіча команда посіла четверте місце на етапі Кубка світу з біатлону

Українська чоловіча команда посіла четверте місце на етапі Кубка світу з біатлону

Київ • УНН

 • 11082 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Українська чоловіча команда з біатлону посіла четверте місце в естафетній гонці шостого етапу Кубку світу в італійському Антхольці, передає УНН з посиланням на прес-службу НОК України.

"Українська чоловіча команда з біатлону у складі: Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Дмитро Підручний, посіла високе 4-те місце в естафетній гонці шостого етапу Кубку світу в італійському Антхольці", - йдеться у повідомленні.

При цьому українка Юлія Джима потрапила до чільної 10-ки за результатами гонки з масовим стартом шостого етапу Кубку світу з біатлону.

Нагадаємо, українець С.Семенов виборов "бронзу" на етапі Кубка світу з біатлону.

Українські Національні Новини

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