Украинки завоевали второе "золото" на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

Лучшим в технической программе признано выступление украинского дуэта в составе Анны Волошиной и Елизаветы Яхно. Очередное "золото" в медального актива сборной наши соотечественницы завоевали с результатом 91,2005 баллов. На втором и третьем месте - хозяйки турнира.

Напомним, что в первый день соревнований Анна Волошина с сольным номером в технической программе одержала победу с результатом 90,8138 балла.