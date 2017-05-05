Украинки завоевали второе "золото" на этапе Мировой серии по синхронному плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Во второй соревновательный день четвертого этапа Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в канадском городе Торонто, спортсменки отечественной сборной приумножили свои победы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минмолодьспорта.
Лучшим в технической программе признано выступление украинского дуэта в составе Анны Волошиной и Елизаветы Яхно. Очередное "золото" в медального актива сборной наши соотечественницы завоевали с результатом 91,2005 баллов. На втором и третьем месте - хозяйки турнира.
Напомним, что в первый день соревнований Анна Волошина с сольным номером в технической программе одержала победу с результатом 90,8138 балла.