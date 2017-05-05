Українки вибороли друге "золото" на етапі Світової серії з синхронного плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У другий змагальний день четвертого етапу Світової серії з синхронного плавання, що триває в канадському місті Торонто, спортсменки вітчизняної збірної примножили свої перемоги, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінмолодьспорту.
Кращим у технічній програмі визнано виступ українського дуету у складі Ганни Волошиної та Єлизавети Яхно. Чергове "золото" до медального активу збірної наші співвітчизниці завоювали з результатом 91,2005 балів. На другому та третьому місці - господарки турніру.
Нагадаємо, що у перший день змагань Ганна Волошина з сольним номером у технічній програмі здобула перемогу з результатом 90,8138 бали.