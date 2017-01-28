Украинка призвала П.Порошенко сохранить для женщин праздник 8 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали сохранить в Украине празднование Международного женского дня. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте петиций Президенту Украины, передает УНН.
"Восьмое марта не советский праздник. Это международный женский день. Кто это не знает - почитайте в википедии. Поэтому оставьте и украинским женщинам этот праздник", - говорится в петиции № 22/033291-эп.
Отметим, что автором выступила Людмила Шевцова.
Петиция зарегистрирована 27 января и уже набрала 11 подписей из 25 тыс. неоходимых.
Как сообщал УНН, по данным Института нацпамяти, практических шагов по декоммунизации праздникам 8 Марта и 9 мая пока нет.