Українка закликала П.Порошенка зберегти для жінок свято 8 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали зберегти в Україні святкування Міжнародного жіночого дня. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.
“Восьме березня не радянське свято. Це міжнародний жіночий день. Хто це не знає — почитайте у вікіпедії. Тож залиште і українським жінкам це свято”, — йдеться у петиції № 22/033291-еп.
Зазначимо, що автором виступила Людмила Шевцова.
Петиція зареєстрована 27 січня і вже набрала 11 підписів із 25 тис потрібних.
Як повідомляв УНН, за даними Інституту нацпам’яті, практичних кроків щодо декомунізації свят 8 березня і 9 травня поки немає.