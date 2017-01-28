Українка закликала П.Порошенка зберегти для жінок свято 8 березня

“Восьме березня не радянське свято. Це міжнародний жіночий день. Хто це не знає — почитайте у вікіпедії. Тож залиште і українським жінкам це свято”, — йдеться у петиції № 22/033291-еп.

Зазначимо, що автором виступила Людмила Шевцова.

Петиція зареєстрована 27 січня і вже набрала 11 підписів із 25 тис потрібних.

Як повідомляв УНН, за даними Інституту нацпам’яті, практичних кроків щодо декомунізації свят 8 березня і 9 травня поки немає.