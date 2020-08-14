Украинка, ставшая жертвой жестокого преступления, обвинила замгенпрокурора Мамедова в бездействии

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87903 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102710 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128019 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108007 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128288 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101442 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102226 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104078 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101968 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 101773 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 34230 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 56079 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

20:17 • 28560 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 63952 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 101773 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 128019 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 128288 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 383269 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 334055 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 34230 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103811 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132487 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209741 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236445 просмотра
Актуальное
Украинка, ставшая жертвой жестокого преступления, обвинила замгенпрокурора Мамедова в бездействии

Украинка, ставшая жертвой жестокого преступления, обвинила замгенпрокурора Мамедова в бездействии

Киев  •  УНН

 • 32649 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Юлия Подольская записала полное отчаянья обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В послании она обвинила заместителя Генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова в безразличии и бездействии, сообщает УНН.

Юлия Подольская заявила, что стала жертвой систематических издевательств и нападений со стороны отца ее ребенка. Также женщина заявляет, что мужчине, благодаря связям, удавалось уйти от наказания и обворовать ее. Кроме того, женщина и ее сын стали жертвой нападения, едва не стоившего им жизни. За время пребывания Подольской на лечении бывший муж забрал их общего сына себе и не отвечает на ее звонки.

Ставшая жертвой череды жестоких преступлений, женщина считает, что благодаря бездействию Мамедова она и ее сын до сих пор в опасности, ведь виновные не наказаны.

УНН приводит обращение Юлии Подольской к Главе государства.

"Уважаемый Владимир Александрович, в марте этого года в нашей семье произошла трагедия. Меня и моего четырехлетнего сына едва не убили, нанеся 50 ударов ножом. Удары нам наносили в область сердца. У меня ранены оба легких. Наши жизни спасло только чудо.

А незадолго до этого у меня пропали земельные участки, из дома все вынесли. Участки переписали по доверенности, которую я не выдавала. И это все было только началом нашей беды.

Немногим больше года назад я, как и многие украинцы, думала, что с вашим приходом во власть жизнь действительно изменится. Изменится не на словах, а на деле, но все наши надежды оказались пустышкой. В стране как был произвол чиновников и полиции, так и сейчас происходит. Я столкнулась с этим в полной мере, когда меня и моего маленького сына едва не лишили жизни. Столкнулась с абсолютной бездушностью и круговой порукой силовых структур и отдельных личностей, таких как заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который покрывает преступника, который полностью заангажирован и коррумпирован.

Отец моего ребенка Святослав Козырев с прошлого года систематически надо мной издевался. Он меня бил, угрожал мне, ломал мне пальцы, хотел забрать сына. На вызовы полиции реагировал спокойно. Просто давал им деньги, и те уезжали. А он дальше издевался надо мной еще больше.

У нас в доме жил мой племянник Арсений, у него врожденный аутизм, но мы с сестрой пытались ввести его в нормальную жизнь. 1 марта этого года Арсений напал на меня и моего 4-летнего сына Мишу с охотничьим ножом. Этот нож принадлежал Святославу Козыреву. Племянник нанес нам с Мишей 50 ножевых ударов. Все, что происходило, зафиксировано камерами наружного наблюдения, установленными у меня во дворе. Я успела позвонить сестре, она вызвала полицию и скорую.

Племянник убежал в дом матери Святослава Козырева, который его там ждал. Нас с сыном отвезли в больницу, мне срочно сделали операцию, Мишу перевезли в детскую больницу, и с тех пор я его не видела. Мишу забрал его отец, который теперь не отвечает на звонки и письма.

Я упоминала в начале, что у меня пропали земельные участки перед покушением. Так вот, эти земельные участки сейчас зарегистрированы на друзей Козырева. Нас решили убить, чтобы замести все следы. Наши адвокаты подали десятки жалоб. Эти жалобы расписывали на заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, а в ответ мы получали только отписки.

Следователь, которая проводила расследование по этому делу, не сделала наркологическую и судебно-медицинскую экспертизу сразу после задержания Арсения. Более того, мой племянник сейчас на свободе, где представляет прямую опасность для общества. Расследование велось с умышленными нарушениями: меня и мою сестру опросили всего один раз, из дела пропал охотничий нож, из моего дома пропали ценные вещи и документы. А еще следователь создала искусственные доказательства, чтобы вручить нам с сестрой подозрения. Мне за то, что я плохо обращалась с Арсением, а сестре за то, что плохо воспитывала ребенка. Это все объясняется просто. Отец моего ребенка Святослав Козырев имеет связи в так называемых правоохранительных органах. И они действительно охраняют, только не простых людей, а тех, с кем у них такие вот связи.

Невозможно передать словами, что я чувствовала, когда на моих глазах убивали моего маленького сына. И мне хотелось бы спросить Гюндуза Мамедова, вам легко смотреть людям в глаза? После того, как вы потакаете чудовищным преступлениям. Я хотела бы посмотреть в глаза вашим родителям — именитым родителям, и вашему брату, главе представительства SOСAR в Украине Эльчину Мамедову.

Говорят, вы, азербайджанцы, чтите семью выше всего. Так почему же вы, господин Мамедов, слепы и глухи к материнскому горю. У меня на это один ответ. Вы продажный чиновник, как и десятки ваших подопечных.

Господин Президент, я понимаю, что у вас много неотложных дел, но мы голосовали за человека, который обещал, что будет нас защищать. И сейчас я прошу у вас справедливости и защиты. Вы дадите ее нам или также отвернетесь, как все ваши так называемые правоохранители".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы