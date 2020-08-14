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Українка, яка стала жертвою жорстокого злочину, звинуватила заступника генпрокурора Мамедова в бездіяльності

Українка, яка стала жертвою жорстокого злочину, звинуватила заступника генпрокурора Мамедова в бездіяльності

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Юлія Подольська записала повне відчаю звернення до Президента України Володимира Зеленського. У посланні вона звинуватила заступника Генпрокурора України Гюндуза Мамедова в байдужості і бездіяльності, повідомляє УНН.

Юлія Подольська заявила, що стала жертвою систематичних знущань і нападів з боку батька її дитини. Також жінка заявляє, що чоловікові, завдяки зв'язкам, вдавалося уникнути покарання і обікрасти її. Окрім того, жінка і її син стали жертвами нападу, що ледь не коштував їм життя. За час перебування Подольської на лікуванні колишній чоловік забрав їх спільного сина собі і не відповідає на її дзвінки.

Жінка, яка стала жертвою низки жорстоких злочинів, вважає, що завдяки бездіяльності Мамедова вона і її син досі в небезпеці, адже винні не покарані.

УНН наводить звернення Юлії Подольської до Глави держави.

"Уважаемый Владимир Александрович, в марте этого года в нашей семье произошла трагедия. Меня и моего четырехлетнего сына едва не убили, нанеся 50 ударов ножом. Удары нам наносили в область сердца. У меня ранены оба легких. Наши жизни спасло только чудо.

А незадолго до этого у меня пропали земельные участки, из дома все вынесли. Участки переписали по доверенности, которую я не выдавала. И это все было только началом нашей беды.

Немногим больше года назад я, как и многие украинцы, думала, что с вашим приходом во власть жизнь действительно изменится. Изменится не на словах, а на деле, но все наши надежды оказались пустышкой. В стране как был произвол чиновников и полиции, так и сейчас происходит. Я столкнулась с этим в полной мере, когда меня и моего маленького сына едва не лишили жизни. Столкнулась с абсолютной бездушностью и круговой порукой силовых структур и отдельных личностей, таких как заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который покрывает преступника, который полностью заангажирован и коррумпирован.

Отец моего ребенка Святослав Козырев с прошлого года систематически надо мной издевался. Он меня бил, угрожал мне, ломал мне пальцы, хотел забрать сына. На вызовы полиции реагировал спокойно. Просто давал им деньги, и те уезжали. А он дальше издевался надо мной еще больше.

У нас в доме жил мой племянник Арсений, у него врожденный аутизм, но мы с сестрой пытались ввести его в нормальную жизнь. 1 марта этого года Арсений напал на меня и моего 4-летнего сына Мишу с охотничьим ножом. Этот нож принадлежал Святославу Козыреву. Племянник нанес нам с Мишей 50 ножевых ударов. Все, что происходило, зафиксировано камерами наружного наблюдения, установленными у меня во дворе. Я успела позвонить сестре, она вызвала полицию и скорую.

Племянник убежал в дом матери Святослава Козырева, который его там ждал. Нас с сыном отвезли в больницу, мне срочно сделали операцию, Мишу перевезли в детскую больницу, и с тех пор я его не видела. Мишу забрал его отец, который теперь не отвечает на звонки и письма.

Я упоминала в начале, что у меня пропали земельные участки перед покушением. Так вот, эти земельные участки сейчас зарегистрированы на друзей Козырева. Нас решили убить, чтобы замести все следы. Наши адвокаты подали десятки жалоб. Эти жалобы расписывали на заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, а в ответ мы получали только отписки.

Следователь, которая проводила расследование по этому делу, не сделала наркологическую и судебно-медицинскую экспертизу сразу после задержания Арсения. Более того, мой племянник сейчас на свободе, где представляет прямую опасность для общества. Расследование велось с умышленными нарушениями: меня и мою сестру опросили всего один раз, из дела пропал охотничий нож, из моего дома пропали ценные вещи и документы. А еще следователь создала искусственные доказательства, чтобы вручить нам с сестрой подозрения. Мне за то, что я плохо обращалась с Арсением, а сестре за то, что плохо воспитывала ребенка. Это все объясняется просто. Отец моего ребенка Святослав Козырев имеет связи в так называемых правоохранительных органах. И они действительно охраняют, только не простых людей, а тех, с кем у них такие вот связи.

Невозможно передать словами, что я чувствовала, когда на моих глазах убивали моего маленького сына. И мне хотелось бы спросить Гюндуза Мамедова, вам легко смотреть людям в глаза? После того, как вы потакаете чудовищным преступлениям. Я хотела бы посмотреть в глаза вашим родителям — именитым родителям, и вашему брату, главе представительства SOСAR в Украине Эльчину Мамедову.

Говорят, вы, азербайджанцы, чтите семью выше всего. Так почему же вы, господин Мамедов, слепы и глухи к материнскому горю. У меня на это один ответ. Вы продажный чиновник, как и десятки ваших подопечных.

Господин Президент, я понимаю, что у вас много неотложных дел, но мы голосовали за человека, который обещал, что будет нас защищать. И сейчас я прошу у вас справедливости и защиты. Вы дадите ее нам или также отвернетесь, как все ваши так называемые правоохранители".

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