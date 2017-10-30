Украинка завоевала "бронзу" в сезоне Кубка мира по гребле
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Уроженка Ивано-Франковска Людмила Лузан заняла третье место в итоговом зачете Кубка мира по гребле на каноэ, информирует УНН со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.
Третье место на первом этапе Кубка мира, пятое место на втором этапе и седьмое место на чемпионате мира позволило спортсменке из Ивано-Франковска поделить третье место с венгеркой Вираж Балла в "CANOE SPRINT WORLD CUP SERIES 2017".
Кроме Лузан, в общей классификации из украинских спортсменов также байдарочник Игорь Трунов на 14-м месте и Мария Кичасова, которая в женской байдарке благодаря лишь одному выступлению в одиночке делит 19-23 место с 6-ю пунктами.
Заметим, что сборная команда Украины по итогам выступлений на этапах Кубка мира и чемпионате мира заняла шестое место из 36, разделив его с нашими соседями поляками. В обоих стран по 56 зачетных баллов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина объявила состав на ЧМ по академической гребле
Добавим, что победителем среди сборных стала национальная команда Германии с 137 баллами. Всего на 3 пункта отстала Венгрия и тройку сильнейших замкнула Испания (116).