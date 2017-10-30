Украинка завоевала "бронзу" в сезоне Кубка мира по гребле

Третье место на первом этапе Кубка мира, пятое место на втором этапе и седьмое место на чемпионате мира позволило спортсменке из Ивано-Франковска поделить третье место с венгеркой Вираж Балла в "CANOE SPRINT WORLD CUP SERIES 2017".

Кроме Лузан, в общей классификации из украинских спортсменов также байдарочник Игорь Трунов на 14-м месте и Мария Кичасова, которая в женской байдарке благодаря лишь одному выступлению в одиночке делит 19-23 место с 6-ю пунктами.

Заметим, что сборная команда Украины по итогам выступлений на этапах Кубка мира и чемпионате мира заняла шестое место из 36, разделив его с нашими соседями поляками. В обоих стран по 56 зачетных баллов.

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Добавим, что победителем среди сборных стала национальная команда Германии с 137 баллами. Всего на 3 пункта отстала Венгрия и тройку сильнейших замкнула Испания (116).