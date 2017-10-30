Українка виборола "бронзу" у сезоні Кубку світу з веслування

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Уродженка Івано-Франківська Людмила Лузан посіла третє місце в підсумковому заліку Кубка світу з веслування на каное, інформує УНН з посиланням на Федерацію каное України.

Третє місце на першому етапі Кубку світу, п'яте місце на другому етапі та сьоме місце на чемпіонаті світу дозволило веслувальниці з Івано-Франківська поділити третє місце з угоркою Віраж Балла у "CANOE SPRINT WORLD CUP SERIES 2017".

Окрім Лузан, в загальній класифікації з українських спортсменів є також байдарочник Ігор Трунов на 14-му місці та Марія Кічасова, яка в жіночій байдарці завдяки лише одному виступу в одиночці ділить 19-23 місце з 6-ма пунктами.

Зауважимо, що збірна команда України за підсумками виступів на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу посіла 6-е місце із 36, розділивши його з нашими сусідами поляками. У обох країн по 56 залікових балів.

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Додамо, що переможцем серед збірних стала національна команда Німеччини із 137 балами. Всього на 3 пункти відстала Угорщина і трійку сильніших замкнула Іспанія (116).

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