Украинка четвертый раз подряд пробилась в четвертьфинал теннисных турниров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинская теннисистка Марина Чернышева вышла в четвертьфинал соревнований ITF с призовым фондом 15 тыс. долл. в Анталии (Турция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго раунда 18-летняя харьковчанка, посеянная под 8 номером, уверенно обыграла Берфу Ченгиз из Турции — 6: 3, 6: 2.
Заметим, что Чернышева 4-ю неделю подряд вышла как минимум в четвертьфинал турниров в Анталии.
Напомним, что украинка одерживала победы на двух турнирах в Турции.