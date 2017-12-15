Украинка четвертый раз подряд пробилась в четвертьфинал теннисных турниров

В матче второго раунда 18-летняя харьковчанка, посеянная под 8 номером, уверенно обыграла Берфу Ченгиз из Турции — 6: 3, 6: 2.

Заметим, что Чернышева 4-ю неделю подряд вышла как минимум в четвертьфинал турниров в Анталии.

Напомним, что украинка одерживала победы на двух турнирах в Турции.