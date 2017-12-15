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Українка вчетверте поспіль пробилася до чвертьфіналу тенісних турнірів

Київ • УНН

 • 14797 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українська тенісистка Марина Чернишова вийшла до чвертьфіналу змагань ITF з призовим фондом 15 тис. дол. в Анталії (Туреччина), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У матчі другого раунду 18-річна харків’янка, посіяна під 8 номером, впевнено обіграла Берфу Ченгіз з Туреччини — 6:3, 6:2.

Зауважимо, що Чернишова 4-й тиждень підряд вийшла як мінімум до чвертьфіналу турнірів в Анталії.

Нагадаємо, що українка здобувала перемоги на двох турнірах в Туреччині.

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