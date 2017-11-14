Украинка рассудит матч 1/8 финала женской Лиги чемпионов

Матч 1/8 финала состоится на стадионе АОК в Вольфсбурге 15 ноября и начнется в 18:00 по местному времени.

Ассистировать Монзуль будут ее соотечественницы - Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, а также 4-й арбитр Анастасия Романюк. Наблюдатель арбитража Элени Кирю из Греции.

Примечательно, что первый матч между коллективами завершился убедительной выездной победой немок со счетом 4:0.

Напомним, что Монзуль получала назначения на юниорский чемпионат мира.

Как сообщал УНН, наша судья также обслуживала встречи Олимпийских игр в Рио.