Украинка рассудит матч 1/8 финала женской Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинский рефери Екатерина Монзуль рассудит противостояние женской Лиги чемпионов между "Вольфсбургом" и "Фиорентиной". Об этом сообщает Комитет арбитров Федерации футбола Украины, передает УНН.
Матч 1/8 финала состоится на стадионе АОК в Вольфсбурге 15 ноября и начнется в 18:00 по местному времени.
Ассистировать Монзуль будут ее соотечественницы - Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, а также 4-й арбитр Анастасия Романюк. Наблюдатель арбитража Элени Кирю из Греции.
Примечательно, что первый матч между коллективами завершился убедительной выездной победой немок со счетом 4:0.
Напомним, что Монзуль получала назначения на юниорский чемпионат мира.
Как сообщал УНН, наша судья также обслуживала встречи Олимпийских игр в Рио.