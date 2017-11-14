Українка розсудить матч 1/8 фіналу жіночої Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Український рефері Катерина Монзуль розсудить протистояння жіночої Ліги чемпіонів між "Вольфсбургом" та "Фіорентиною". Про це інформує Комітет арбітрів федерації футболу України, передає УНН.
Матч-відповідь 1/8 фіналу відбудеться на стадіоні АОК у Вольфсбурзі 15 листопада і розпочнеться о 18:00 за місцевим часом.
Асистуватимуть Монзуль її співвітчизниці - Марина Стрілецька та Олександра Ардашева, а також 4-й арбітр Анастасія Романюк. Спостерігач арбітражу Елені Кірію з Греції.
Примітно, що перший матч між колективами завершився переконливою виїзною перемогою німкень із рахунком 4:0.
Нагадаємо, що Монзуль отримувала призначення на юніорський чемпіонат світу.
Як повідомляв УНН, наша суддя також обслуговувала зустрічі Олімпійських ігор в Ріо.