Украинка попала в топ-10 сильнейших теннисных подач в истории

Самую быструю подачу в женском теннисе в 2014 году выполнила Лисицки из Германии. На турнире в Стэнфорде при счете 5:5 (40:30) в поединке с Анной Иванович немка ввела мяч в игру со скоростью 131 миль в час (почти 210,8 км/ч).

В тройку попала Винус Уильямс (2007-2008 годы) и Томлянович (2008). У обоих скорость подачи составляла 207,6 км/ч.

Примечательно, в топ-десятку авторов мощных подач также попала и представительница Украины. Надежда Киченок на Открытом чемпионате Австралии в 2014 году подала со скоростью 202 км/ч в матче против Аюми Мориты из Японии и в рейтинге занимает 7-е место.

Напомним, что Надежда Киченок в январе этого года выиграла парный турнир по сане Мирзой.