Українка потрапила до топ-10 найсильніших тенісних подач в історії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Згідно з даними компанії "SportsMEDIA Technology", яка вже 30 років займається веденням спортивної статистики, стали відомі десять найшвидших подач в історії жіночого тенісу, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Найшвидшу подачу в жіночому тенісі в 2014 році виконала Сабін Лісіцкі з Німеччини. На турнірі в Стенфорді при рахунку 5:5 (40:30) в поєдинку з Анною Іванович німкеня ввела м’яч у гру зі швидкістю 131 миля на годину (майже 210,8 км/год).
До трійки потрапила Вінус Вільямс (2007-2008 роки) і Айла Томлянович (2008). У обох швидкість подачі складала 207,6 км/год.
Примітно, у топ-десятку авторів потужних подач також потрапила і представниця України. Надія Кіченок на Відкритому чемпіонаті Австралії в 2014 році подала зі швидкістю 202 км/год в матчі проти Аюмі Моріти з Японії. В рейтингу Кіченко займає 7-му сходинку.
Нагадаємо, що Надія Кіченок в січні цього року виграла парний турнір із Санією Мірзою.