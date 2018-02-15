Украинка завоевала олимпийское "золото" в фигурном катании для Германии

Спортивная пара из Германия по итогам двух программ получила 235,9 балла и оказалась на первой строчке пьедестала.

При этом в произвольной программе фигуристы установили собственный рекорд, получив за прокат 159,31 балла. Предыдущий рекорд был установлен в декабре на финале Гран-при в Японии - 157,25 б.

Победа спортсменов принесла сборной Германии уже восьмую золотую медаль на Олимпиаде.

Отметим, Савченко - уроженка Украины, которая 15 лет назад переехала в Германию. Для спортсменки это уже третьи Олимпийские игры. На ее счету - две "бронзы" на Олимпиадах в Сочи-2014 и Ванкувере-2010 в паре с Робином Шолковы.