Українка виборола олімпійське "золото" у фігурному катанні для Німеччини

Спортивна пара з Німеччини за підсумками двох програм отримала 235,9 балу і опинилась на першій сходинці п'єдесталу.

При цьому у довільній програмі фігуристи встановили власний рекорд, отримавши за прокат 159,31 балу. Попередній рекорд було встановлено в грудні на фіналі Гран-прі в Японії - 157,25 б.

Перемога спорстменів принесла збірній Німеччини вже восьму золоту медаль на Олімпіаді.

Зазначимо, О.Савченко - уродженка України, яка 15 років тому переїхала до Німеччини. Для спортсменки це вже треті Олімпійські ігри. На її рахунку - дві "бронзи" на Олімпіадах у Сочі-2014 та Ванкувері-2010 у парі з Робіном Шолкови.