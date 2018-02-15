Українка виборола олімпійське "золото" у фігурному катанні для Німеччини

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Київ • УНН

 • 16705 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У спортивному парному катанні на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані перемогли німецькі фігуристи Олена Савченко і Брюно Массо, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Олімпіади.

Спортивна пара з Німеччини за підсумками двох програм отримала 235,9 балу і опинилась на першій сходинці п'єдесталу.

При цьому у довільній програмі фігуристи встановили власний рекорд, отримавши за прокат 159,31 балу. Попередній рекорд було встановлено в грудні на фіналі Гран-прі в Японії - 157,25 б.

Перемога спорстменів принесла збірній Німеччини вже восьму золоту медаль на Олімпіаді.

Зазначимо, О.Савченко - уродженка України, яка 15 років тому переїхала до Німеччини. Для спортсменки це вже треті Олімпійські ігри. На її рахунку - дві "бронзи" на Олімпіадах у Сочі-2014 та Ванкувері-2010 у парі з Робіном Шолкови.

Українські Національні Новини

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