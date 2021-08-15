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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Украинец выиграл золото юношеского чемпионата Европы по маунтинбайку

Украинец выиграл золото юношеского чемпионата Европы по маунтинбайку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинец Александр Гудыма занял первое место на юношеском чемпионате Европы по маунтинбайку в кросс-кантри. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sportarena.

Детали

Гудыма преодолел шесть кругов за час, шесть минут и 43 секунды, опередив ближайшего преследователя, швейцарца Романа Хольцера, на 37 секунд.

Бронзовую медаль выиграл Александр Мартинс из Франции, отстав от украинца на 54 секунды.

Сербский Нови-Сад принимает чемпионат Европы по маунтинбайку в период 12-15 августа. Вчера «бронзу» женских соревнований в элиминаторе выиграла украинка Ирина Попова.

Напомним

Украинская велосипедистка торжествовала на этапе Кубка мира по маунтинбайку.

Украинские Национальные Новости

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