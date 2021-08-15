Українець виграв золото юнацького чемпіонату Європи з маунтинбайку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Українець Олександр Гудима посів перше місце на юнацькому чемпіонаті Європи з маунтинбайку в крос-кантрі. Про це пише УНН з посиланням на Sportarena.
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Гудима подолав шість кіл за годину, шість хвилин і 43 секунди, випередивши найближчого переслідувача, швейцарця Романа Хольцера, на 37 секунд.
Бронзову медаль виграв Олександр Мартінс з Франції, відставши від українця на 54 секунди.
Сербський Нові-Сад приймає чемпіонат Європи з маунтинбайку в період 12-15 серпня. Вчора «бронзу» жіночих змагань у елімінаторі виграла українка Ірина Попова.
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