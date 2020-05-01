Украинец завоевал звание чемпиона Тайваня по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. "Бигмен" Игорь Зайцев в составе БК "Тайвань Бир" завоевал титул чемпиона Тайваня по баскетболу, передает УНН.
В решающем шестом матче финальной серии "Бир" победил "Юлон". С начала встречи клуб украинца захватил лидерство - 32:16 после первой четверти, а в дальнейшем только развил преимущество - 117:78.
Зайцев сыграл в решающем матче 20:57 минуты, за которые набрал 17 очков (7/9 двухочковых, 1/3 трехочковых, 0/1 штрафных), сделал 5 подборов, 3 передачи, 4 перехвата.
Общий счет серии оказался 4:3 в пользу "Тайвань Бор", ведь благодаря выигрышу в регулярном сезоне "Тайвань Бор" начинал серию сразу с преимущества 1:0.
Добавим, что средняя статистика украинца по сезону составила 15,6 очка, 8,1 подбора и 3,1 передачи.