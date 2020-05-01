Українець виборов звання чемпіона Тайваню з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. "Бігмен" Ігор Зайцев у складі БК "Тайвань Бір" виборов титул чемпіона Тайваню з баскетболу, передає УНН.
У вирішальному шостому матчі фінальної серії "Бір" переміг "Юлонь". З початку зустрічі клуб українця захопив лідерство – 32:16 після першої чверті, а надалі тільки розвинув перевагу – 117:78.
Зайцев відіграв у вирішальному матчі 20:57 хвилини, за які набрав 17 очок (7/9 двоочкових, 1/3 триочкових, 0/1 штрафних), зробив 5 підбирань, 3 передачі, 4 перехоплень.
Загальний рахунок серії виявився 4:3 на користь "Тайвань Бір", адже завдяки виграшу в регулярному сезоні "Тайвань Бір" починав серію одразу з переваги 1:0.
Додамо, що середня статистика українця по сезону склала 15,6 очка, 8,1 підбирання і 3,1 передачі.