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Украинец вошел в ТОП-10 лучших фигуристов мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который состоялся в Тайване, украинец Ярослав Паниот вошел в первую десятку лучших спортсменов. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Такого результата украинские фигуристы не могли добиться более десяти лет. И теперь, благодаря успешному выступлению Ярослава, наше государство сможет на следующем чемпионате увеличить представительство своих спортсменов до двух человек (вместо одного, как это было в предыдущие годы).

Но самым удивительным оказался тот факт, что несмотря на постоянное жительство в США, Я.Паниот последние несколько недель до чемпионата провел в г. Богуслав Киевской области. Именно там находится ледовая арена "Льодограй", которую Паниот выбрал для своих тренировок.

О том, как украинцу удалось войти в десятку сильнейших фигуристов-юниоров на мировом чемпионате рассказала выдающийся тренер, мастер спорта СССР, чемпионка Советского Союза 1968 г. Галина Кухар.

По ее словам, ледовая арена выбиралась недолго, выбор был сразу остановлен на "Льодограе".

"Когда возник вопрос выбора ледовой арены для подготовки к чемпионату мира, мы пришли к обоюдному решению - лучше места, чем "Льодограй", мы не найдем. Во-первых, это один из самых современных дворцов в Украине: прекрасный лед, отличная инфраструктура, нет тесноты, присущей большим городам. И, конечно, - здоровое питание, чистый воздух, великолепная атмосфера на тренировках", - отметила она.

Для Я.Паниота Богуславская земля стала благословенной, заметила Г.Кухар.

"После завершения выступления Ярослав прислал сообщение, где передавал сердечную благодарность всем сотрудникам "Льодограя", и отметил, что Богуславская земля благословенна для украинских спортсменов.

Я и от себя тоже хочу добавить. Ведь это уже не первый раз происходит. Когда спортсмены начинают тренироваться на арене "Льодограя", результаты они показывают очень хорошие. Вспомните, в прошлом году украинские хоккеисты тренировались в Богуславе, а затем заняли первое место в своей группе. Наш фигурист, Иван Павлов, двукратный чемпион Украины, тоже проводил подготовку на "Льодограе" и очень прилично выступил на соревнованиях...", - подчеркнула тренер украинского чемпиона.

Как известно, УНТЦ "Льодограй" является социальным проектом оператора государственных лотерей "М.С.Л.", который тот построил в 2014 году. Лотерейный оператор сознательно взял на себя ответственность за создание одного из лучших в Украине дворца зимних видов спорта, и обязался в течение десяти лет финансировать все насущные потребности учебно-тренировочного центра. И, как видим, упорная работа дает результаты. Вкладывая средства компании в строительство и эксплуатацию "Льодограя", поддерживая перспективные начинания специалистов, "М.С.Л." прокладывает тропу преемственности поколений, по которой детский и юношеский хоккей Украины, юные звезды фигурного катания направляются к будущим победам на самом высоком международном уровне.

Справка "М.С.Л.". Ярослав Паниот родился в Одессе 26 декабря 1997 года. Фигурным катанием занимается с 2002 года. Выступает в мужском одиночном катании. Чемпион Украины (2015), дважды вице-чемпион (2016-2017 годах), серебряный призер Юношеских Олимпийских игр 2012 года в командных соревнованиях. Участник Чемпионата Европы 2015 (Стокгольм, Швеция) и Чемпионата мира 2015 (Шанхай, Китай). Тренировался у Вячеслава Загороднюка, Николая Морозова. Сейчас проводит тренировки под руководством американского специалиста - Тамми Гэмбл. Последние годы живет в США, куда на постоянное место жительства переехала его мама.

Украинские Национальные Новости

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