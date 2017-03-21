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Українець увійшов в ТОП-10 найкращих фігуристів світу

Українець увійшов в ТОП-10 найкращих фігуристів світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. На чемпіонаті світу з фігурного катання серед юніорів, який відбувся у Тайвані, українець Ярослав Паніот увійшов до першої десятки кращих спортсменів. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Такого результату українські фігуристи не могли домогтися більше десяти років. І тепер, завдяки успішному виступу Ярослава, наша держава зможе на наступному чемпіонаті збільшити представництво своїх спортсменів до двох осіб (замість одного, як це було в попередні роки).

Але найдивовижнішим виявився той факт, що незважаючи на постійне проживання в США, Я.Паніот останні кілька тижнів до чемпіонату провів в м.Богуслав Київської області. Саме там знаходиться льодова арена “Льодограй”, яку Паніот обрав для своїх тренувань.

Про те, як українцю вдалося увійти в десятку найсильніших фігуристів-юніорів на світовому чемпіонаті розповіла видатний тренер, майстер спорту СРСР, чемпіонка Радянського Союзу 1968 року Галина Кухар.

За її словами, льодова арена обиралася недовго, вибір було одразу зупинено на “Льодограї”.

“Коли виникло питання вибору льодової арени для підготовки до чемпіонату світу, ми прийшли до обопільного рішення — краще місця, ніж "Льодограй", ми не знайдемо. По-перше, це один з найсучасніших палаців в Україні: прекрасний лід, відмінна інфраструктура, немає тісняви, властивої великим містам. І, звичайно, — здорове харчування, чисте повітря, чудова атмосфера на тренуваннях”, — зазначила вона.

Для Я.Паніота Богуславська земля стала благословенною, зауважила Г.Кухар.

“Після завершення виступу Ярослав надіслав повідомлення, де передавав сердечну подяку всім співробітникам „Льодограю“, і зазначив, що Богуславська земля благословенна для українських спортсменів.

Я і від себе теж хочу додати. Адже це вже не перший раз відбувається. Коли спортсмени починають тренуватися на арені "Льодограю", результати вони показують дуже хороші. Згадайте, в минулому році українські хокеїсти тренувалися в Богуславі, а потім посіли перше місце в своїй групі. Наш фігурист, Іван Павлов, дворазовий чемпіон України, теж проводив підготовку на "Льодограї“ і дуже пристойно виступив на змаганнях ...”, - підкреслила тренер українського чемпіону.

Як відомо, УНТЦ “Льодограй” є соціальним проектом оператора державних лотерей “М.С.Л.”, який той побудував у 2014 році. Лотерейний оператор свідомо взяв на себе відповідальність за створення одного з кращих в Україні палацу зимових видів спорту, і зобов’язався протягом десяти років фінансувати всі насущні потреби навчально-тренувального центру. І, як бачимо, наполеглива робота дає результати. Вкладаючи кошти компанії в будівництво та експлуатацію “Льодограю”, підтримуючи перспективні починання фахівців, “М.С.Л.” прокладає стежину спадкоємності поколінь, якою дитячий і юнацький хокей України, юні зірки фігурного катання прямують до майбутніх перемог на найвищому міжнародному рівні.

Довідка “М.С.Л.”. Ярослав Паніот народився в Одесі 26 грудня 1997 року. Фігурним катанням займається з 2002 року. Виступає в чоловічому одиночному катанні. Чемпіон України (2015 рік), двічі віце-чемпіон (2016-2017 роках), срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор 2012 року в командних змаганнях. Учасник Чемпіонату Європи 2015 (Стокгольм, Швеція) та Чемпіонату світу 2015 (Шанхай, Китай). Тренувався у В’ячеслава Загороднюка, Миколи Морозова. Зараз проводить тренування під керівництвом американського фахівця — Таммі Гембл. Останні роки мешкає у США, куди на постійне місце проживання переїхала його мама.

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