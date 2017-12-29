Украинец победил на дебютном в истории мира фестивале по скалолазанию в Омане

Соревнования были организованы известным американским скалолазом Крисом Шармой. Этот фестиваль стал первым подобным мероприятием на всем Ближнем Востоке. Суть соревнований заключалась в максимальном прохождении маршрута, что фиксировалось с помощью красных флажков, которые спортсмены собирали в течении своего восхождения без использования страховки.

Всего в соревнованиях приняли участие 41 спортсмен, а победителем среди мужчин стал украинец Юрий Володько. В женском зачете победу одержала Майсам Эль Кайи (Mayssam El Kaii).

Добавим, что вторые и третьи места заняли среди мужчин Хамад Саджвани (ОАЭ), Ян Георг Вагенфельд (Германия) в соответствии и Анна Ромео (Франция), Ирма Кеслер Прата (Хорватия) — среди женщин.