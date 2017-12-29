Украинец победил на дебютном в истории мира фестивале по скалолазанию в Омане
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. К концу 2017 года скалолазы со всего мира соревновались на первом скалолазном фестивале “Red Bull Psicobloc”, который состоялся в декабре в Дибб (провинция Мусандам, Оман), передает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Соревнования были организованы известным американским скалолазом Крисом Шармой. Этот фестиваль стал первым подобным мероприятием на всем Ближнем Востоке. Суть соревнований заключалась в максимальном прохождении маршрута, что фиксировалось с помощью красных флажков, которые спортсмены собирали в течении своего восхождения без использования страховки.
Всего в соревнованиях приняли участие 41 спортсмен, а победителем среди мужчин стал украинец Юрий Володько. В женском зачете победу одержала Майсам Эль Кайи (Mayssam El Kaii).
Добавим, что вторые и третьи места заняли среди мужчин Хамад Саджвани (ОАЭ), Ян Георг Вагенфельд (Германия) в соответствии и Анна Ромео (Франция), Ирма Кеслер Прата (Хорватия) — среди женщин.